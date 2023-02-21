國際影星章子怡愛情、事業兩得意，她以《一代宗師》、《藝伎回憶錄》、《臥虎藏龍》等代表作在國際打開知名度，章子怡近年則把重心轉往家庭，她2015年與歌手汪峰結婚，婚後生下一對子女，更不時分享一家人的天倫照；近日正逢章子怡母校中央戲劇學院面試學生，章子怡擔任學校考官，親切態度被學生狂誇。

章子怡近日被爆擔任中央戲劇學院表演系的複試考官，據陸媒報導，面試表演系的沈同學表示章子怡現場非常親切，遇到考生緊張的時候會安慰對方，並且指導學生應該如何表現，還會告訴他們遇到問題深呼吸不要緊張，可以重新來一遍，整體氛圍比較輕鬆活潑，不少網友留言：「越大牌明星越親切」、「感覺她挺適合的，希望能把好關，嚴格一些」、「畢竟拿了這麼多獎，還是年少成名，在行業這麼久，也做過導師，專業度肯定是夠的」。

章子怡1996年被中央戲劇學院表演系錄取，同期同學有袁泉、梅婷、秦海璐、劉燁等，當年她因表演錯過了高考，但因為給教授常莉留下好印象，於是常莉特意給文化部打電話爭取章子怡，章子怡功課好，也曾獲得國際大獎，於是被中央戲劇學院破格錄取，她在上學時因拍廣告認識到導演張藝謀，後獲得賞識演出張藝謀的電影《我的父親母親》，章子怡憑藉該片獲得第23屆大眾電影百花獎最佳女主角，並開始了她的成名之路。