台灣運彩xT1聯盟新北中信特攻籃球隊21日正式宣佈，網羅來自拉脫維亞的7呎中鋒卡斯（Kaspars Berzins），帶著外柔內剛的高球商身手報到，為中信特攻增添內線高度，提升禁區戰力。

卡斯今年37歲，身高213公分、主打中鋒，是兼具高球商、與外線投射手感的團隊型內線好手，過去代表拉脫維亞國家隊征戰各大賽事數百場，2007年投入美國職籃NBA選秀，2009年接受NBA鳳凰城太陽隊邀請參加夏季聯盟賽事，可惜均未獲得球隊青睞，後回到歐洲征戰各大聯賽，這次來到台灣加入中信特攻也是他第一次來到東亞地區打球。

卡斯職業賽事經驗豐富，長期效力於西班牙、俄羅斯以及法國等歐洲一級聯賽，職業生涯也曾4度幫助球隊拿下拉脫維亞聯賽冠軍，近幾年表現雖然在得分數據上並不突出，不過個人命中率方面都超過五成，且團隊效率值逐年均高於歐洲各大聯盟水平，充分展現他是一名能裡能外的團隊型禁區好手。

對於首次來東亞地區打球，卡斯表示：「期待能將我自己的經驗展現在球場上，也想把多年來征戰職業賽事的冠軍文化帶進來幫助球隊。」

特攻總教練李逸驊說：「卡斯是7呎的內線球員且兼具外線投射能力，他加入團隊後，希望藉由他豐富的歐洲聯賽經驗，幫助球隊除了補足禁區身高外，也發揮無私球風與隊友串連，讓球隊能夠更具競爭力衝擊總冠軍。」