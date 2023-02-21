日前雙北地區有犯罪集團透過網路物色車商女業務，再佯裝要看車、試車，將女業務約出來「性騷擾」，昨(20)日深夜逮捕1名計程車運將，經警方調查，該名運將自創3個臉書帳號分飾3角卻辯稱「好玩」，自導自演惡作劇亂編故事、留言，再截圖傳給女業務，企圖恐嚇，警方也深入調查是否有其他共犯涉案。

據《ETtoday新聞雲》報導，陳姓運將創設的3個臉書假帳號，他將1個帳號扮演白臉，2個帳號扮演黑臉，並在群組內自導自演，不僅上傳穿著黑絲襪的女業務照片，還在群組留言「有老公、小孩很幸福，可不可以放了這個再找新的」、「人妻更好，都生小孩了，還這模樣勾引誰」等。

甚至，他還描述要如何性侵女業務過程「很淫蕩，觀察沒人走過來，就不用客氣了」、「直接摸下去叫她不要抵抗，講不聽就硬上」等變態言語。

新北市林口警分局日前接獲1名車廠女業務報案，她提到友人在某私人群組內發現，對方上傳她的照片討論，且對話內容涉及恐嚇、企圖性騷擾等文字，後來，她還收到對方私訊騷擾，嚇壞報警求助。

報案的女業務員表示自己成為該集團鎖定目標，對方還揚言如果能成功「抓到人」，集團成員還可以「先後試車」，讓報案的女業務員非常擔心自己成為下一個受害者。

警方獲報後，昨(20)日深夜逮捕1名計程車運將到案，並釐清確切犯案動機，全案依涉犯恐嚇、性騷擾防治法及跟騷法等罪嫌偵辦。