中華隊21日面對統一獅進行第5場熱身賽，先發投手江少慶前3局用球數精簡，只投21球，教練團決定讓他多投1局，4局失1分非責失，9局打完中華隊以2比1險勝，第10局起演練突破僵局制，兩隊都沒有再添分數。

賽前原本教練團設定江少慶、王維中「雙先發」各投3局，結果江少慶此役狀況絕佳，前3局讓獅隊打者9上9下，且僅用21球，最終共投40球投4局，投出2次三振、沒有保送，被敲1支安打，因隊友失誤掉1分非責失。

王維中接替登板2.1局、投30球，李振昌0.2局，陳冠偉、宋家豪各投1局皆無失分，打完7局以0比1落後的中華隊在8局上突破獅隊新秀左投林詔恩，靠著4支安打攻下2分逆轉。

10局起兩隊演練突破僵局，先攻的中華隊面對獅隊速球投手尹柏淮雖然一度攻佔一、三壘，但范國宸擊出一壘強勁平飛球遭到投手接殺，尹柏淮再傳一壘完成雙殺，讓中華隊無功而返。

下半局輪到中華隊防守，換上陳禹勳面臨突破僵局制，他連續解決3名打者，同樣無失分。總教練林岳平表示，此役投手用球數都很精簡，所以就決定多打第10局，「今天我們想要的情境、過程都有呈現出來。」

首次在實戰中演練突破僵局制，「餅總」認為攻守兩端都表現得很好，也有展現出拚勁，「今天只是要讓選手在比賽中怎麼面對這種張力，攻擊時也打得很好，只是遭到雙殺，禹勳也投的很好，讓二壘沒有推進，投打都有達到想要的情境。」

投手群此役表現亮眼，打線卻在前7局遭到壓制，不過林岳平不擔心，他指出，這場比賽是典型的投手戰，且失分都是在失誤之後，「所以守備在短期比賽中是很重要的因素。」