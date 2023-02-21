新竹執行分署受囑託執行紅富海吸金案第5波拍賣案，21日上午舉辦鑑賞會。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹執行分署受囑託執行紅富海吸金案第5波拍賣案，21日上午舉辦鑑賞會。（新竹執行分署提供／謝明俊苗栗傳真）

新竹執行分署受囑託執行紅富海吸金案第5波拍賣案，21日上午舉辦鑑賞會。（苗栗地檢署提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗地檢署查辦「紅富海」心靈導師吸金案，查扣主嫌名下財產，囑託新竹執行分署辦理拍賣變價，進入第5波拍賣，本次計有85標名錶、琉璃、奇石藝品等，新竹分署於21日上午舉行「琉金歲月 石來運轉」鑑賞會，讓有興趣的民眾可以近距離搶先觀看。

新竹分署指出，今日鑑賞會吸引了許多民眾駐足觀看，也有來自各地的行家前來一睹為快，新竹分署為了提供民眾對法拍物件熟悉參考，特別製作發放精美摺頁給參與民眾，民眾只要掃描摺頁內的QR Code就可以閱覽本次拍賣物件圖鑑。

現場民眾反應熱烈，紛紛掃描測試，可以隨時掃描觀看，鑑賞會中有3件琉璃工房的琉璃藝品，作工精緻，在燈光照射下晶瑩剔透，光彩耀眼。此外，青田石雕刻而成的18羅漢，一字排開，法相莊嚴，吸引眾人目光，其餘各式各樣的石雕藝品，每一品項皆俱特色。而前2次流標的5件雞血石藝品、2支勞力士手錶也將再次推出拍賣，本次拍賣物件多達85標別，有興趣的民眾切勿錯過本次機會。

本次鑑賞會是紅富海拍賣案展出最多物件的一次，種類也是五花八門，但是錯失前來鑑賞的民眾，現在不用扼腕，因為新竹分署基於「公益便民」政策，已於官網併同提供本次所有拍賣物件「線上圖鑑」閱覽的服務，不限時間地點用手機或電腦即可將本次拍賣共 85 標物件在線上輕鬆瀏覽，只要輕輕點選喜愛的物件圖鑑即可觀看高畫質原始照片檔，鑑賞完之後，如有喜歡的物件，請記得在3月7日上午9時30分到現場參與競標，相關拍賣資訊、拍賣公告、保證金等事宜請參見新竹分署官方網站。