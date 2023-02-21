融程電21日公布去年財報，年度毛利率超過35％，表現優於前一年度，營業利益4.96億元，年增13.4％，稅前淨利5.64億元，年增28.5％，稅後淨利4.52億元，年增24.1％，EPS 6.23元，年增23.86％，營收、獲利雙創新高。

融程電受惠全球軍事國防支出增長與基礎建設長期需求的支撐下，耕耘已久的強固筆電也將發酵，預期強固筆電在2023年會有顯著的貢獻。伴隨國防、新能源應用、工業自動化、汽車檢測維修、船舶航太產業等剛性需求強勁，相關解決方案將跟隨市場趨勢成長，同時持續優化產品結構及成本，預期全年毛利率維持高檔水準。

展望後市，融程電強固型電腦、強固型平板，與強固型筆電業務將持續聚焦七大快速成長產業，包括汽車檢測維修、倉儲物流、行動載具電腦儀表板整合應用、能源應用領域、醫療保健、國防，與公共安全。

另外，融程電也積極投入充電站，電動載具儀表板等雲端整合服務，針對客戶數位轉型應用服務，AIOT，類比轉數位通訊，5G和雲端整合，提供完整解決方案，進一步擴大營運版圖。