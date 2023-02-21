台股近期表現受壓抑，近一周小跌0.58％，不過反觀以可參與台股上漲契機又可分散個股投資風險的台股高息ETF表現相對亮眼。就2月21日收盤價來看，投信發行的11檔高息ETF，統計有包括群益台灣精選高息、大華優利高填息30、凱基優選高股息30共3檔ETF收盤價創下歷史新高。

若進一步以績效看，群益台灣精選高息ETF不但淨值新高，且在近一周、近一月、今年以來的績效分別為3.39％、8.79％、11.85％，各期間都是名列第一，堪稱台股高息ETF績效王。

財富管理業者表示，以眾人目前身處聯準會「縮減資產負債表」的緊縮政策的大週期，同時面臨外資熱錢回流的兩大衝突浪潮中。猶如面臨金融市場退潮期的一波上升浪，建議可精選後市易受資金青睞的標的，如：採預測殖利率選取成分股的高股息ETF。搭配「低買高賣」、「定期定額」兩大策略因應現階段的金融環境。

群益投信指出，群益台灣精選高息ETF有收益平準金機制，並且採季配息，也是台灣首檔 EPS選股的高息ETF，滿足投資人打造穩定現金流的需求，更是最新一代的、進化版的高息ETF，適合想要尋找長期投資台股息利雙收標的的投資人。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，由於目前位處升息循環的尾端，投資人要求的收益水準已隨著調升的利率水漲船高。因此，同時兼具營運成長以及股息收益，且去年評價已明顯修正的半導體族群可能最有機會吸引資金的目光，作為今年上半年展現否極泰來的最佳寫照。其次，每股現金股利總額、現金股息率可能創台股新高的航運股，亦可吸引資金的目光。而未符合投資人提升現金股息收益率需求的金融類股，則可能出現「提款機」效應的表現。

在目前台股市場「存股」、「存ETF」蔚為風潮的情況下，投資人可超前部署接下來即將發生的資金浪潮，透過精準卡位半導體、航運類股或者是配置上述類股比重較高的ETF，並且避開持有較多配息有下修可能性的金融類股，以提升整體績效表現。