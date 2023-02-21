國境開放，3月將有國際郵輪抵高雄，「七海探索者號」及「諾蒂卡號」相繼於6日及9日抵達高雄港旅運中心，不過，港務公司強調，6日及9日僅開放3樓旅運中心觀景平台供民眾參觀，且時間僅有中午12點至下午4點，是限定時段的開放快閃，其餘沒有對外開放。

3月份將有國際郵輪抵達高雄，6日當天上午就有雙郵輪，包含「威士特丹號」將抵蓬萊旅運中心，「七海探索者號」則將到新啟用的高雄港旅運中心，3月9日也有「諾蒂卡號」停靠。港務公司將於這2天的中午12點至下午4點，開放旅運中心3樓觀景平台供民眾參觀及一睹高級國際郵輪風采，當日也安排一系列的原住民在地文化活動供國際郵輪旅客體驗現場。

高雄港旅運中心為高雄港岸運輸設施，是「高雄港客運專區」及「亞洲新灣區」計畫的一部分，不過，高雄港旅運中心內目前正式啟用為2樓的高雄港職場互助教保服務中心，其餘空間何時能完成配置及進駐？港務公司說，多家潛在業者為於亞洲新灣區設立營運據點，洽詢港務公司承租旅運中心辦公空間事宜，為兼顧員工權益及提升公司營運效益，已評估調整辦公空間最適之使用，其中6樓部分辦公空間已於去年10月13日與遠傳電信簽約，並於今年2月13日辦理3至7樓招商文件公開閱覽。

另外，為提供旅客及未來辦空公間進駐人員消費所需，規劃免稅商業、餐飲及伴手禮等商業服務空間，以完善旅運中心整體服務機能，其中2樓免稅商店空間已於2020年12月31日與澎坊公司完成簽約，將持續辦理招商作業。