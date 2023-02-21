感染Covid-19之後，體內抗體能維持多久？各界說法不一。根據國際權威醫學期刊《刺胳針》（The Lancet）最新研究發現，感染Covid-19病毒後可獲得抗體，保護力相當於接種兩劑mRNA疫苗，而且確診者可能在未來40周或更長時間都不會再次感染。

據《紐約郵報》引述醫學期刊《刺胳針》16日發表的研究，感染COVID-19原始病毒或Alpha、Beta、Delta變異株之後，獲得的免疫效果較好，經過40周後，確診者身上仍有78%保護力。

相較之下，感染Omicron BA.1變異株，40周後免疫保護力只剩下36.1%。而重症患者無論感染的是哪一種病毒，獲得的免疫保護力都很高，40周後仍有78%保護力。

國際權威醫學期刊《刺胳針》最新研究發現，感染Covid-19病毒後可獲得抗體，保護力相當於接種兩劑mRNA疫苗。（圖／Shutterstock）

紐約大學朗格尼醫學中心（NYU Langone Medical Center）教授、《福斯新聞》醫療作者席格（Marc Siegel）表示，自然感染和接種疫苗都能避免重症或重複感染（至少達幾個月時間），因此「我通常不建議確診者在染疫後，幾個月內又接種疫苗加強劑，」席格說。

此外，他也強調，雖然就目前的研究看來，確診後經過數月再接種疫苗，也就是「混合免疫」，能獲得最佳免疫保護力，但是染疫可能伴隨重症風險，也可能出現後遺症，因此不建議民眾故意去感染病毒，還是乖乖打疫苗比較安全。