每年賽前都會舉辦「龍王祭」，恭迎龍山寺「龍王尊神」繞境，並迎同天后宮「水仙尊王」前往龍舟競賽場地護持。（吳建輝攝）

最終擇定6月3日舉辦龍王祭，並辦理龍舟下水典禮。（吳建輝攝）

2023鹿港慶端陽系列活動即將展開，彰化縣長王惠美21日現身鹿港龍山寺，向觀世音菩薩及龍王尊神擲筊請示「龍王祭」活動辦理日期，最終擇定6月3日舉辦龍王祭，並辦理龍舟下水典禮，王惠美說，邀請全國民眾在端午假期，來彰化「看龍舟、嚐美食、賞古蹟、玩民俗」。

鹿港慶端陽系列活動每年都由龍王祭揭開序幕，除了有精彩的龍舟賽事外，還有全台最傳統、盛大的端午節慶活動，包括「傳統戲曲表演」、「魯班公宴」等，呈現鹿港歷史風華藝術之美，近年小鎮光影藝術節也吸引民眾眼球，每年吸引上萬遊客朝聖。

彰化縣龍舟委員會主委凃淑媚議員表示，過去幾年因為疫情龍王祭、龍舟賽縮小規模，今年疫情趨緩，因此將擴大舉辦，活動當天將有12艘龍舟上街，從天后宮出發、經過鹿港老街，一路至福鹿溪，舉行龍王祭的祭祀典禮。

鹿港鎮長許志宏表示，21日是農曆二月二日，也是龍抬頭的日子，每年都擇定今天到鹿港龍山寺觀音佛祖面前擲筊選出辦理龍王祭的日期，為鹿港慶端陽拉開序幕。歡迎全國好朋友一起來參與。

文化局表示，鹿港龍舟賽是中部唯一能舉行大型龍舟賽的河道，至今已有40多年歷史，每年賽前都會舉辦「龍王祭」，恭迎龍山寺「龍王尊神」繞境，並迎同天后宮「水仙尊王」前往龍舟競賽場地護持，舉行「龍王祭典開光點睛‧龍舟下江繞江祈福」儀式，保佑賽事平安圓滿，也為鹿港慶端陽活動拉開序幕。

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