韓劇《原來這就是愛啊》今（21日）在首爾舉辦記者會，導演李光英率主演群金英光、李聖經、盛駿、安喜延（HaNi）、金叡園出席，李聖經在劇中戀上破壞自己家庭繼母的兒子金英光，上演一場復仇虐戀，提到此次的合作，2人皆笑曝，因為是多年好友，擔心正式拍攝後會一直笑場，現場還刻意保持距離，不跟對方有太多的接觸，才有辦法好好入戲。

李聖經和金英光戲外是多年好友。（Disney＋提供）

李聖經表示「因為我們關係本來就很好，直接來的話，可能會很難入戲，拍攝初期英光哥哥便開始故意疏離我」，金英光也說「我在現場一直躲避著聖經，因為不能破壞氣氛嘛，我們實在太熟了，雖然合作起來很安心，但總會忍不住想去鬧對方」，被問及拍攝過程中印象最深刻的部分時，金英光再度補充「每次聽到導演提醒我『嘴角好像上揚了喔』，我就會趕快逃跑，好像真的跑走了很多次，不過聖經相當開朗，每次我跑，她就會追過來」，感謝對方讓現場氣氛變得很好。

金叡園（左起）、盛駿、李聖經、金英光、安喜延和導演李光英出席記者會。（Disney＋提供）

李聖經飾演的「宇宙」遭受父親意外過世的噩耗，繼母更狠心將她趕出家門，讓她在心底埋下復仇的種子，她表示「宇宙努力守護的珍貴東西被搶走了，內心有著巨大的傷痛，拍攝初期一直睡不太著，不斷想著這樣的狀況要如何撐下去」；而金英光在劇中飾演一個強忍著痛苦的孤獨企業家「冬辰」，敬業的他，也讓自己盡量不跟身邊的人有太多對話，「想到冬辰那顆受傷的心話就自然變少了，便帶著那份與世隔絕的孤獨感進行拍攝」。該劇明起在Disney＋ 獨家上線。