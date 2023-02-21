阿拉伯聯合大公國舉行的「阿布達比國際防務展」(IDEX)正式開幕，特別有意思的是，俄羅斯與烏克蘭的國防廠商都有出席，這是去年2月24日俄羅斯入侵烏克蘭以來，兩國的武器在非戰爭的情況下，難得的和平共存。

防衛新聞(Defense News)報導，俄羅斯的軍火工業長期以來一直被西方聯合制裁，不過中東國家並不與西方接邊，因此2023年IDEX的展會上有俄羅斯的展區，而且參展人數比預期的要多，或許避免爭議，俄羅斯的展區位在單獨的展館內，共有超過7間不同的製造商，每一間都展示了他們最新的軍用產品。其中包括 Zala KYB滯空彈藥（Loitering Munition，也稱神風式無人機），該集團是俄羅斯傳奇槍廠卡拉什尼科夫集團(Kalashnikov)之下的分公司，這是Zala首次出席國防展會。

俄烏戰爭期間，Zala KYB滯空彈藥經常傳出失準與未爆的情況。(圖/army-technology)

美國海軍分析中心的研究分析師班德特 (Samuel Bendett) 指出，與更著名的「柳葉刀無人機」(Lancet Drone)相比，KYB明顯較為不出名，這是因為在戰爭初期，KYB的失準畫面經常被報導，包括落入平民區，沒有引爆或是沒有擊中目標。

既然柳葉刀無人機才是卡拉什尼科夫的明星產品，那為何展示KYB，而不是柳葉刀？卡拉什尼科夫集團的代表表示，因為柳葉刀的尺寸較大，很難短期運送。

烏克蘭自製的滯空型彈藥。(圖/Janes)

這反應俄羅斯參展廠商的預算有限，或是時間倉促，沒有辦法把大型展品運來。

另一方面，烏克蘭無人機製造商「烏克空間系統」(Ukrspecsystems)也展示他們的RAM-II 滯空彈藥，它是由已服役於烏克蘭武裝部隊的 Leleka-100無人機修改而來，原本的Leleka-100是偵察型無人機，而RAM-II則加裝了爆炸裝置，可以摧毀裝甲車，以及防空系統。去年在烏克蘭的戰場上，RAM-II迎來了它的實戰，並且有影像紀錄，成功擊毀俄羅斯防空系統。這些無人機中，還有幾架是民間眾籌幫助購買的。