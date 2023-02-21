交通部計畫推出「公共運輸月票補助」，針對北北基桃、中彰投及南高屏3大生活圈的通學通勤族補助，台中市府交通局長葉昭甫表示，目前市府已與彰化、南投及苗栗有初步共識，未來希望邀請8縣市加入定期票方案。市議員陳雅惠認為，補助範圍應該擴大，讓更多人真正受惠；市議員楊大鋐則說，中央此方案對中部民眾來說不太有感。

葉昭甫表示，台中市目前就有推行公共運輸定期票，提供通學通勤的市民轉乘優惠或票閘補貼等措施，但過去的範圍侷限在台中市內，未來中央將提出月票機制補助方案，市府初步已經與苗栗、南投及彰化有初步共識的凝聚。

目前台中市每日搭乘公車人次約30萬、捷運日運量約3萬，葉昭甫舉例說，彰化有許多民眾每天搭乘台鐵到台中市上班或就學，他們下火車後會轉乘其他公共運輸工具，未來可規畫類似的套票，希望擴大到中台灣區域治理平台的8個縣市，在民眾端只需要購買票卡或以虛擬卡的方式，不必思考搭一趟車要花多少錢，可以月月「吃到飽」。

葉昭甫也強調，目前交通部的補助核撥原則還未出爐，但台中市府已經積極尋求其他縣市的意見，實際面必須等月底核撥原則確定後，才能夠提出申請計畫，且基本原則在於，提出的方案必須比民眾單趟乘車便宜。

交通局指出，套票方案還牽涉到不同系統的後端清分問題，且票價的清分是全部由政府買單？或是業者、民眾部分負擔？至今都還沒確定，市府會先提出幾個可行性方案，之後再爭取中央支持，但可以確定的是，中部的票價依定會比北部便宜。

陳雅惠表示，有台中市民每天搭火車到彰化上班，來回一趟的車資約40元，每月花費不到1000元，月票補助的效益不大，建議補助區域能向外擴大，才能真正讓民眾受益。

楊大鋐則說，台中市已有雙十公車的優惠，交通部的方案對一般通勤或通學的市民來說不太有感，建議市府從區域治理的角度，與周邊縣市研商，提供公共運輸路網優化方案，才是對中彰投民眾有真正利多。