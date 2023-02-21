安心亞為演出《牛車來去》刻意曬黑變壯，做了許多犧牲。（公視提供）

公視董事長胡元輝、總經理徐秋華21日公開宣布年度多項重要計劃。（公視提供）

總經理徐秋華宣布年度多項重要計劃。（公視提供）

正在播出、安心亞主演的公視生活劇《牛車來去》已連續3周都居同時段冠軍，上周更創下收視新高1.7，公視總經理徐秋華21日表示，放眼2023，公視要持續說更好的故事、提供更全面的兒少服務，也要支持更多元的本土紀錄片製作。她也強調「數位轉型」，因應觀眾眼球從螢光幕轉為手機與電腦螢幕，將把公視各類多元節目推向影音平台。

《牛車來去》監製蘇義雄透露，導演李岳峰最早鎖定的「阿春」角色原型，必須要做農活、家事、揹小孩，外型上鎖定像東京奧運跆拳道金牌選手郭婞淳這樣「孔武有力」的女生，劇組原本尋找的瘦弱型女主角人選都被打槍，考量郭婞淳應該不願意演戲所以不敢接觸，改往外型高挑的女生方向物色，後來製作人向導演推薦女神安心亞，終於雀屏中選，但導演仍覺得安心亞不夠壯，要求她要重訓、曬黑。

徐秋華提到，影后林依晨重回螢光幕之作就獻給公視，這齣由徐譽庭編、導的重量劇集《不夠善良的我們》，一曝光就在社群爆出高聲量。而公視戲劇孵育作品《化外之醫》，是台劇重要推手湯昇榮與公視再攜手，「將邀來越南影帝參演，是台劇跨國大製作，也是結合醫療與關懷移工、新住民的寫實劇」。以台灣人為視角拍攝的二戰影集、時代迷你劇《聽海湧》已於2月中旬開拍。而《我的婆婆怎麼那麼可愛2》據悉也將在4月開拍，公視預告會有更多演員加入。

此外，謝盈萱、黃健瑋、王淨主演，首部文宣幕僚職人劇《人選之人—造浪者》，已緊鑼密鼓、接近問世階段。天心、温昇豪主演律政劇《最佳利益2、3》，加上《和平歸來》、《地獄里長》、《八尺門的辯護人》等，這些重量級職人劇作今年都在公視播出。

提到公視專擅的紀錄片領域，徐秋華宣布將由公視、台視與國家電影及視聽文化中心合作《世紀初戀楊麗花》，拍攝臺灣歌仔戲傳奇國寶楊麗花的故事。此外，公視導演柯金源將有新作推出。而「公視紀實」也推出台灣人道救援外交實錄《彼岸他方》，導演黃信堯紀錄片拍攝南臺灣鹽分地帶作品《黑色虱目魚》；另外也有《布洛卡區》、《灰燼》等多部紀錄片新作。徐秋華說「台灣紀錄片重要露出平台、本土紀錄片導演培植基地，公視《紀錄觀點》2023年將投注資源，支持超過20部紀錄片創作」。

徐秋華表示，在公視最重視的兒少領域上，特別跟臺語台、客家電視、原視四台合製，以「讓孩子啟發孩子」為目標的兒童節目《ＷＡＷＡ哇！》；也推出籌製3年，由小野、趙自強擔綱顧問，啟蒙兒童感知與生活美學的《節氣×六感實驗室》。後續還有八個孩子與海洋的故事《海洋日記》，邀來運動明星以科學破解運動密碼的《敢動應援團》；還有中英文雙軌、帶兒童用律動面對情緒問題的節目《Ｔｃｕｐ》。徐秋華強調，「這些都是啟發下一代的創造力，絕對令人耳目一新的兒童節目」。公視招牌《水果冰淇淋》、《青春發言人》、《神廚賽恩師》都將有新一季內容推出。而目前公視也正進行學齡前兒童節目孵育計畫，鼓勵臺灣影視界投入兒少新創節目。

徐秋華也說，除了華語、台語、客語節目，公視將導入、播出多部東南亞劇集，也將延長《東南亞語新聞》時長，讓國人增進新住民的認識與彼此交流。而今年公視更將推出8K超越超高畫質的實驗攝製的新作《沉睡的水下巨人》、探查臺灣山林的《群山之島與不去會死的他們2》、《我在工場拍拍手》都是面向臺灣的群山、海洋與人情的綜合節目。

在數位轉型上，公視副總經理謝玒玲則提到，「公視＋」預計在第二季完成硬體改版升級，提供更友善的會員註冊與收視介面，多語字幕、多語聲道選擇。未來部分節目會先上平台播出外，也將有更多網路獨播節目推出；如三月將有全亞洲第一個為兒童舉辦的「國際兒童影展」策展，以「兒童情緒及家庭」及「戰爭中的兒童」為主題，謝玒玲說，「兒影將播映來自世界各地的精彩作品，相當適合闔家觀賞，且全系列免費」。除了「公視＋」影音平台改版，公視新聞網也將強化即時新聞與數位敘事，公視兒少資源網會推出更完善內容，升級數位教育服務。