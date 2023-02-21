基隆區漁會21日製作各式白帶魚及午仔魚為主的料理，希望推廣基隆本地的白帶魚，及南部的養殖午仔魚。圖為破布子午仔魚。（張志康攝）

基隆區漁會21日製作各式白帶魚及午仔魚為主的料理，希望推廣基隆本地的白帶魚，及南部的養殖午仔魚。圖為白帶魚卷。（張志康攝）

基隆市議長童子瑋說，大家都知道基隆以海鮮聞名，但白帶魚更是不可錯過。（張志康攝）

基隆區漁會總幹事陳文欽說，漁業署要求各區漁會協助推廣午仔魚，這種肉質細膩、烹調簡單的食材，是民眾餐桌上不可或缺的食材。（張志康攝）

由於中國大陸封鎖台灣的水產品出口，基隆區漁會21日邀請基隆市議長童子瑋一起推廣基隆在地的白帶魚及漁業署積極推廣的午仔魚。童子瑋表示，基隆八斗子漁港是全國白帶魚的最大集散地，希望更多民眾能夠採購基隆的白帶魚。

基隆區漁會總幹事陳文欽表示，基隆的白帶魚是全國最新鮮，晚上釣起來，凌晨就進港送到市場上銷售。數量也最多，占了全國的2／3以上，一年產量在5000噸以上。不過，白帶魚與午仔魚近來出口受到阻礙，陳文欽特別感謝議長童子瑋的關心，他認為，目前外銷受阻，也希望政府能夠協助漁民將水產品銷售出去。

陳文欽也表示，目前台灣南部的午仔魚也正是盛產期，他指出午仔魚的肉質細嫩，不管清蒸、煎、烤，各種料理方式都能夠享用到它的美味。最近漁業署也要求各區漁會協助行銷午仔魚，他希望民眾能夠協助台灣的養殖漁業，一起選購、享用新鮮美味的午仔魚。

基隆區漁會21日中午也在漁會的食漁教室製作了白帶魚及午仔魚的各式料理，童子瑋大讚基隆的白帶魚新鮮肥美，雖然大家都知道基隆以海鮮聞名，但白帶魚更是來基隆不可錯過的海鮮。另外，童子瑋也說，午仔魚的肉質細嫩、入口即化，也是民眾餐桌上不可或缺的食材。