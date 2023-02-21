今(21)日正是農曆二月初二，同時也是福德正神土地公誕辰，不少信徒前往祝壽，蘆洲福德廟主委楊燦煌與新北市政顧問、蘆洲義警中隊長楊宗翰，在蘆洲福德廟舉辦祭祀典禮及捐血活動，並將祭祀後的豐盛糕點贈與慰勞蘆洲分局同仁，希望為警方加持土地公神力，堅定維護家園治安與校園安全的信心。

在傳統文化中，土地公是一位神聖的神明，被視為守護土地和平、保護農民和農業生產的神靈，農曆二月初二是福德正神土地公的生日，也是台灣民間信仰習俗中的「頭牙」，許多民眾都會前往土地公廟祭拜，祈求整年好運。

另外楊宗翰也特地準備土地公最愛的花生糖、芝麻糖慰勞蘆洲分局同仁，讓辛苦的警察同仁感受土地公生日的熱鬧氣息，希望透過土地公的加持，繼續堅守崗位，為社會大眾服務，打擊犯罪及守護家園安全，帶給民眾安居樂業的好環境。

在土地公誕辰這天，蘆洲福德廟除了舉辦祭祀活動，也舉辦捐血活動，號招民眾做愛心、捐熱血、積善德；楊燦煌表示，鼓勵民眾除了誠心拜拜之外，也不忘多做善事，先有德，才有福。