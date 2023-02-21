南投縣第2選區立委補選，將於3月4日舉行，為激勵警察機關全面查察賄選犯罪，南投縣副縣長王瑞德，21日到警察局主持查察賄選防制暴力工作簡報，並且支持警方查賄制暴從優敘獎，加倍核發獎金激勵士氣。

南投縣局查察賄選防制暴力工作簡報由王瑞德主持，警察局長黃勝源、刑警大隊大隊長葉明鐘，及各警分局長都與會。

王瑞德對警察局鼓勵民眾檢舉、有效蒐集情資、加強反賄選宣導、杜絕暴力介入、防制假訊息干擾、淨化選前治安等積極作法表示肯定；另外對於警察局執行立法委員補選查賄制暴工作，特別再規劃從優敘獎，及依去年執行地方公職人員選舉查賄核分標準加倍核發獎金等激勵士氣作法，也表示支持。

王瑞德表示，縣政府秉持行政中立的立場，由警察局全力維護各參選人安全，保障各參選人的法定權益，期待在公平、公正立場下選出立法委員。

縣警局表示，依據法務部「鼓勵檢舉賄選要點」規定，立法委員補選，如果因為檢舉人的檢舉而查獲賄選案件，每一檢舉案件將發給檢舉獎金1000萬元，金額相當高，民眾如果有接收到相關賄選訊息，不論何時都可以向警察機關或檢察機關、調查機關檢舉，受理機關對檢舉資料也會保密，警民合作共同維護選舉公正。