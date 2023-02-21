中華隊21日與統一獅交手，正規9局打完以2比1險勝，拿下熱身賽5連勝，先發投手江少慶此役表現亮眼，前3局僅用21球，最後「加班」多投1局，共投40球，僅被敲1支安打、失1分非責失，他十分滿意自己的狀況，兩場熱身賽投下來也持續進步中。

原本教練團設定江少慶、王維中「雙先發」各投3局，不過江少慶此役用球數精簡，前2局只投13球，第3局雖然投出2次三振，但也只用8球就抓下3出局，3局投完只用21球，教練團也決定讓他多投1局。

江少慶十分滿意自己今天的表現，也認為狀況持續進步中，「接下來還有1、2場熱身賽登板的機會，再把握一下時間，對打者的實戰對決還可以更進步一點。」

此役前2局江少慶以速球為主，第3局加入變化球，第4局則是中和所有球種，他認為，今天速球品質不錯，但球速還可以更好一點，球路也要更精進，盡可能在最短時間內把狀態調到最好。

江少慶此役最快球速147公里，他坦言，雖然會在乎球速但不是最重要，「均速更重要，另外像是球的進壘角度、尾勁及打者擊到球的感覺都是重點。」