蛋價日前漲到批發價每台斤52.5元創歷史新高，雞蛋貴又買不到造成哀鴻遍野，藍營民代也陸續分享超市買不到蛋的照片。國民黨立委洪孟楷今(21日)再度PO圖指出，離行政院最近的超市也缺蛋，呼叫閣揆陳建仁、副閣揆鄭文燦下班要不要順道來視察？直批不要活在自我感覺良好的世界裡。

北市議員鍾沛君19日貼出景興路某超市蛋架空無一物的照片，洪孟楷也分享民眾同天在全聯超市拍的缺蛋照片。北市議員徐巧芯20日健身完要買茶葉蛋，發現超商僅剩2顆蛋可買，PTT更有網友分享某間全家超商在茶葉蛋鍋放上「缺蛋，不要再問了」的紙條，引發熱議。北市議員游淑慧同日巡視南港內湖9間超市，拍下十數張蛋架空空如也的畫面，直呼：蛋是又何奈？這個國家不缺王八蛋，只是卑微的想要個雞蛋，有那麼難嗎？

洪孟楷今再度在臉書發文附圖表示，缺蛋問題持續延燒，看到政府除了宣傳沒有缺蛋好像也拿不出其他的辦法；今天下午約一點左右，他請同仁到離行政院、立法院最近的超市看看，蛋架上空空如也，甚至直接張貼出公告，因為蛋品供應吃緊而每人限購兩盒，這才是真實的民眾面臨的問題，陳院長、鄭副院長下班要不要順道繞過來看看，了解一下民眾真正痛苦的感受，不要再被下面的人蒙蔽而活在自我感覺良好的世界裡。

洪孟楷強調，雞蛋買不到是事實，蛋價飆漲也是事實，即便有部份是外在大環境因素，但追根究底就是一開始政府不願意面對問題，還想用內宣假象來麻痺自己；當初蛋短缺問題開端的時候不即刻反應，等整體狀況浮現大家都買不到蛋時，還不能承認來亡羊補牢，別以為用網路帶風向就可過關，假帳號發一百篇文能夠讓國人買到一顆蛋嗎？

洪孟楷直言，最基本的民生需求，政府如果都沒有辦法解決，這樣的政府真的與國人生活太過遙遠，反應問題是要為人民解決而不是找碴，這點請政府謙卑聽見人民真實的聲音。