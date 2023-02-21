以台積電為代表的半導體產業是台灣的經濟命脈，由美國對中國發起的晶片戰已嚴重威脅台灣的生存；為此，前經濟部長尹啟銘在他的新書《晶片對決：台灣經濟與命運的生存戰》中，懇切呼籲政府及業者盡早擬定因應對策，以避免在美國優先的戰略下，讓台灣淪為美國對中晶片戰的祭品。

半導體對台灣經濟到底有多重要？根據海關歷年進出口資料，2000年半導體中的IC占台灣出口12.6%，取代資訊電腦成為第一大出口產品；而後，IC占台灣出口比重不斷攀升，至2022年，IC出口占比高達38.4%，IC單一產品貿易順差高達960億美元。

在這種情況下，尹啟銘指出，如今美國對全球半導體供應鏈的破壞，已嚴重衝擊台灣經貿利益。

此外，大陸占台灣IC出口比重，從2000年的34%持續升至2022年的58%，大陸是台灣半導體最重要的市場。

尹啟銘認為，美國對大陸的出口管制不僅嚴重傷害台灣出口，同時對包括台積電在內的許多在大陸投資的業者，都造成巨大的商業損失。

為防止美中「晶片對決」重傷台灣經濟，尹啟銘建議，「面對競爭」是台灣產業生存發展的鐵律，展望未來，台灣首先除了要自立自強，對外首要關注的是在全球變局中，如何因應美國對台灣的陰謀和政治手段。

其次，要注意美國對大陸的防堵制裁措施。迄今美國對大陸的「掐脖子」手段尚未盡出，據《紐約時報》報導，美國總統拜登已打算禁止美國企業對中國大陸投資先進半導體、量子運算、具軍事或監視應用的人工智慧等，擴大限制大陸取得先進科技，可見各種防堵、制裁正方興未艾。

第三，美國正推動產業供應鏈從大陸移出。這對台灣半導體市場所帶來相應影響更為直接；尹啟銘強調，我方必須要有因應對策。