紙風車考量小學生與陌生人接觸及判斷是非善惡的經驗較缺乏，推出全新適合國小中高年級觀賞的反毒劇。（陳怡誠攝）

國小版反毒工程，一樣有紙風車招牌的互動橋段。（陳怡誠攝）

紙風車表示，在公部門支持及民間捐款下，反毒戲劇工程已完成全國81％的國中校園演出，企業及民間捐款佔總經費的83％，而教育部在有限的經費中給予行政上最大的助力，反毒戲劇巡演仍需各界共同投入。（陳怡誠攝）

站在舞台上，紙風車文教基金會董事長小野秀出自己小時候的成績單，今天他回到母校台北市雙園國小，宣布紙風車在中學校園巡演的反毒工程，正式推出國小版，首站就在他的母校開跑。

小野表示，能在母校首演感到很興奮，「毒品氾濫到校園就像颱風一般，國小版第一場表演就像踏出第一步，終於蓋起了堤防，感謝各界人士的一同協助，希望從現在開始能夠為學校築起一道反毒圍牆。」

既然有青少年版，為何還要有國小版？紙風車表示，考量小學生與陌生人接觸及判斷是非善惡的經驗較缺乏外，且原版劇情著重於各種毒品對人體造成的危害，因此全新創作推出適合國小高年級學生觀賞的劇情，在演員的表演上亦有所調整。

例如，其中「你平安我快樂」的橋段，就以輕鬆的表演方式，模擬學生在日常生活中可能遭遇到的危險，包括誤食有添加毒品的零食時該如何求助、被利誘威脅拍攝私密照片若協助運送毒品時該怎麼拒絕等，以狀況劇的方式呈現，教導學生判斷危險情境，並提供具體的解決做法及可尋求幫助的人或地方。希望藉由國小反毒戲劇巡演，讓學生可以提升自我保護能力，勇敢的對壞人說不。

今年是紙風車反毒戲劇工程的第11年，毒品資訊以無孔不入的態勢進入校園，紙風車再擴大守備範圍至全國2668所小學，反毒戲劇工程的巡演場次大幅增加，尚有187所國中待安排演出。

經費部分，紙風車表示，在公部門支持及民間捐款下，反毒戲劇工程已完成全國81％的國中校園演出，企業及民間捐款佔總經費的83％，而教育部在有限的經費中給予行政上最大的助力，反毒戲劇巡演仍需各界共同投入。

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