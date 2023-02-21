知名造型師李明川去年8月購入屋齡30年的樓中樓，市價近2000萬，權狀97坪、室內70坪，原有格局是4房2廳3衛，經過翻修後，整間煥然一新。李明川日前拍攝開箱影片，大方公開新家內部，明亮的採光和舒適的裝潢令人驚艷。

李明川12日在臉書上傳新家的開箱影片，當日天氣晴朗，陽光從落地窗灑進來，家中採光十分充足。客廳部分，李明川採用大量米色、大地色系家具，營造乾淨、溫暖的氛圍，窗戶旁還擺設一座黑色鋼琴。餐廳則有一面灰白紋路的石牆，搭配同款長桌和垂吊燈。

李明川的家採光充足，裝潢高雅大方。（圖／[email protected]李明川 Lee Ming Chuan）

李明川一一介紹家中的格局，一樓有客廳、餐廳、廚房、小客廳、客用浴室、按摩室，二樓則是他最常待的空間，一上去就看見小書房，地毯擺了一隻兔子玩偶，椅子面向窗外，能欣賞到山巒和天空，李明川再把鏡頭往右側拍，能看到一、二樓均有大片的落地窗，不僅把室內照得閃閃發光，窗外的無敵山景一覽無遺。

李明川的家可欣賞到窗外的山景。（圖／[email protected]李明川 Lee Ming Chuan）

李明川的主臥位於2樓，淺色木質地板搭配大地色的家具，採光一樣充足，旁邊還有更衣室和浴室，李明川評價自己的小窩：「說大不大說小不小」，在1分25分的短片中快速的介紹完新家。

許多網友十分喜歡李明川的新家，紛紛留言：「好棒的採光，最喜歡陽光灑落室內！二樓的可愛小兔兔很討喜」、「好美的裝潢～而且很整齊了」、「能夠找到這樣完美的家真是太太幸運了」、「好棒的樓中樓！視野也超棒的」、「好美！可以每天賴在家！樓梯下還有哈利波特的房間！哈。」