顏毓麟於APUJAN 2023秋冬系列時裝影像秀中，扮演搜尋者找尋怪盜。（ APUJAN提供）

姚愛寗與顏毓麟一同於APUJAN 2023秋冬系列時裝影像秀中搜捕大元。（ APUJAN提供）

AcQUA源少年為APUJAN 2023秋冬系列時裝影像秀走秀。（ APUJAN提供）

旅英台灣設計師詹朴創立的同名品牌APUJAN，日前以數位發表的行時於倫敦時裝周上發布全新秋冬系列作品「遙遠的另一端」(The Other End of Nowhere)，本季結合台灣宜蘭特色景點，自西遊記、劉宇昆《摺紙動物園》等書籍汲取靈感，故事內容延續上季背景，由顏毓麟、姚愛寗身穿最新一季的服飾，化作偵探追捕飾演怪盜的大元，期間模特以及AcQUA源少年穿梭在畫面當中，在展示新季服裝之餘也講述一段刺激、奇幻的旅程。

APUJAN 2023秋冬系列信封洋裝，布製白信封、手寫信輪廓顯眼，腰間側面的縷空設計則凸顯女性身材輪廓。（ APUJAN提供）

APUJAN 2023秋冬系列。（ APUJAN提供）

APUJAN 2023秋冬系列結合東西方服裝款式，如透過西裝外套、雙排扣外套等西式廓形，搭配汲取西遊記元素的猴子、仙桃、白馬印花，旗袍搭配雲朵製成的西式高塔等，將東西方元素呈現摩登時髦，但又具東方內斂氣質的服裝單品。本季除詹朴標誌性的側腰縷空、運拼接透膚材質等將女性身材若隱若現體現的手法，以及恐龍元素外，本季一套以書業圖樣布料製成的上衣、布製信封、手寫信製成的信封洋裝格外顯眼特別;配件方面則有三角龍針織包、宛若毛線打到一半的法式等，斜管部分則與New Balance 合作，採用復刻回歸的 550 與 CT302 款式，打造率性、典雅互相交融的造型。

APUJAN 2023秋冬系列。（ APUJAN提供）

APUJAN 2023秋冬系列。（ APUJAN提供）

APUJAN成立至今已十周年，發表超過20季、300件服飾，過去品牌僅有女裝線，近年已有許多男裝設計、中性的針織衫大衣單品等，另由於疫情關係，三年間皆以數位秀的模式參與倫敦時裝周，加上本季詹朴已累積六支時尚影像秀，不過詹朴於訪談中提及，預計將於下季起將重返倫敦時裝周，舉行實體性，但仍會以數位、實體雙線並行的形式舉行。

AcQUA源少年須弘道為APUJAN 2023秋冬系列時裝影像秀走秀。（ APUJAN提供）

AcQUA源少年林毓家為APUJAN 2023秋冬系列時裝影像秀走秀。（ APUJAN提供）

AcQUA源少年黃莑茗為APUJAN 2023秋冬系列時裝影像秀走秀。（ APUJAN提供）

AcQUA源少年李秉諭（貢丸）為APUJAN 2023秋冬系列時裝影像秀走秀。（ APUJAN提供）