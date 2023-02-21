因報名人數眾多，加上每個報名者所附資料相當多，審查相當耗時。(于家麒攝)

金酒董事長謝世傑表示，總經理人選最晚於3月中就會有結果。(于家麒攝)

金酒公司破天荒首度公開甄選總經理，至2月15日收件截止日總計有87人「爆」名參加，今(21)日下午在金門縣政府政風處及財政處的督辦下，動員多名人力進行總經理甄選資格審查，經過3個多小時的書面資料審閱，總計有40人符合資格角逐總經理寶座，董事長謝世傑表示，最晚於3月中就會確定錄取名單。

根據金酒公司統計，所有參加總經理甄選的報名資料中，男性佔79名，女性有8名，均為本國籍菁英；學歷部分，金酒公司雖要求大專以上學歷，但報名者以碩、博士居多，其中博士有26名、碩士30名、大學23名、專科7名、1位為高中畢業。

金酒公司今天動員多位員工審查報名人員資料，並在金門縣政府政風處及財政處的督辦下，完成總經理資格審查。因報名人數眾多，加上每個報名者所附資料相當的多，金酒公司花了很長的時間整理審查，最後符合遴選公司公告所需之學經歷者，有40位，未符合資格者47位，大多因未附經歷相關證明文件，無法證明經歷符合。

金酒董事長謝世傑表示，該公司總經理甄選將本公開透明之原則，公告符合資格者，並組成評選委員會對符合資格者進行下一階段遴選作業以找到合適的專業之經理人，最晚於3月中就會有結果，讓金酒公司回歸專業經營，帶領金酒公司再創營收佳績，為金酒永績經營奠基。