公視董事長胡元輝公開宣布年度多項重要計劃。（公視提供）

公視董事長胡元輝、總經理徐秋華21日公開宣布年度多項重要計畫，期望完成「數位之仗與修法之仗」，節目部分有《不夠善良的我們》、《化外之醫》等劇集開拍、籌製；紀錄片領域，準備開拍歌仔戲國寶楊麗花的故事；兒少、綜合節目也將有新作，並將於今年5月舉辦2023世界公視年會，向國際展現臺灣影視活力。

胡元輝表示，在第七屆董事會的支持下，以「感動國民、躍動國際」為公廣集團願景，期望向國人交出一張負責任的成績單，他感性地說，2007年在完成公廣集團組建任務後，離任公視總經理時默想：「那美好的仗，我已打過。」去年有機會重回公共媒體服務，心中浮現：「那美好的仗，我未打完。」

他期望與團隊共同完成公視的「轉型之仗與修法之仗」，「轉型之仗」是公視乃至公廣集團，從組織改造、資源配置、內容產製到公服行銷，都將加速數位轉型步伐；而「修法之仗」，是指公共電視法修法作業。他認為，「因應公共媒體的長遠發展，確實有修法必要」，胡元輝表示，公視集團化已超過16年，數位傳播科技日新月異，但「目前的公視法卻是類比時代的產物，連主管機關都還是早已不存在的行政院新聞局」。

公視第七屆董事會討論後，已提出公視法修法政策建議書，胡元輝說「希望藉由修法，穩固公視的法制基礎，進一步以具標竿及火車頭效應的公共媒體，促進傳播生態及影視產業的健全成長」。他也期待在半年至一年之間，行政、立法機關展開並完成修法作業。

此外，他也提到公視加速轉型，從組織、內容、資源分配到公服行銷，都將加速數位轉型步伐。部分節目也將採「公視＋」平台先行的方式提供給觀眾收看。今年5月，公視更將舉辦2023世界公視年會，預計有500多位國際人士來臺灣與會。