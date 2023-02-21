前台南縣長蘇煥智在去年台北市長選舉期間，批評總統蔡英文重用黑道出身的前國策顧問黃承國，是「英系操盤手」，更指黃干涉警察人事，遭黃提告妨害名譽。台北地檢署21日下午首度開傳喚蘇，蘇在庭訊前被媒體問到陳宗彥案，說裡面有涉及貪汙部分，當時如何結案，地檢署、法務部應該要跟大家交代，這個事件看起來是不尋常，因為性招待跟對價關係，從法律的角度來看，確實有很大的疑慮，應該要進一步調查。

針對民進黨的黑金問題，蘇煥智說，九合一敗選之後，民進黨內部包括李文忠、何志偉，都指出黨內中常委有黑道背景者，要怎麼說民進黨是反黑金呢？民進黨主席賴清德上周推出黑金背景者不能夠擔任黨職，是回應社會對黑金議題的關切、改革，他給予肯定，但現任中常委那還是有黑道，因此問題還是沒有徹底的解決、反省。他認為賴反黑金不夠徹底，認為應該要開除。

蘇煥智也就陳宗彥案表達看法，他認為裡面有涉及貪汙部分，當時如何結案，地檢署、法務部應該要跟大家交代，這個事件看起來是不尋常，因為性招待跟對價關係，從法律的角度來看，確實有很大的疑慮，應該要進一步調查。

媒體詢問關於當年檢調簽結陳宗彥案的看法？蘇表示，相關單位應該要有合理說明，目前台南政風腐化，其實黨中央讓派系頭頭都是黑道，那當然政風一定受影響，而且是全國性的影響，台南只是一個徵兆，他相信其他的地方也有類似的情形。