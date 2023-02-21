北市刑大跨區抓五股毒犯遭衝撞 連轟6槍仍讓犯嫌逃逸 18:352023/02/21 中時 陳鴻偉 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市刑大前往五股區抓捕毒販，開6槍追捕中。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市刑大偵七隊21日下午4時許，前往新北市五股區緝捕1名毒販，對方假意配合，卻趁機加速開車逃逸，警方見狀朝車體及輪胎連開6槍，但對方仍揚長而去，目前警方正持續追捕中。 地下匯兌200萬被黑吃黑 介紹人遭強擄打斷手警奔宜蘭逮3煞 逃逸移工隨媽祖進香遭捕 員警：媽祖魅力不分國籍 高雄貨車撞聯結車肇逃 司機氣不過下車追結局曝光 #新北市五股區 #毒販 #開6槍 #對方 #逃逸 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 高雄深夜爆搶案 男持械抵女腰間要錢 得手後騎車逃逸 03:032023/02/13 社會 逃逸移工男友自行到移民署投案 新住民苦等2年共結連理 15:412023/02/14 寶島 5星座愛情擺第一順位 雙魚不計後果迎合對方 17:042023/02/20 運勢 陳沂才讚胡瓜輩份高值得尊敬 再曝私下善舉：對他稀鬆平常 11:092023/02/21 娛樂 離婚20年沒阻止父女相見 鄭仲茵闢謠：沒接過對方電話 17:142023/02/17 娛樂 3星座值得深交 金牛與對方共患難 有福同享 15:382023/02/21 運勢 沒業績會被押去性愛派對！93男被5名火辣直播妹騙2500萬 16:442023/02/14 社會 丁噹放閃「小金城武」 親密貼臉照網狂刷一排恭喜 15:262023/02/21 娛樂 高宇蓁福袋遭不合理客訴 公開對話紀錄嗆：不照做就詛咒我們 09:242023/02/21 娛樂 等紅燈竟遭被後車追撞 車卡燈桿車頭毀4人傷 13:302023/02/19 社會 高孔廉：兩岸善意須主動累積 等待對方會變互相猜忌 15:112023/02/13 兩岸 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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