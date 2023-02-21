女星梓梓（董梓甯）擁有甜美臉蛋、迷人電眼加上傲人E級美胸，有「真人版娜美」的封號，而本身就是職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」應援隊長的她，同時也是女團「伊梓帆」的隊長，舉手投足散發性感魅力，受到大批網友喜愛；近日球星林書豪來台比賽，疑似因場邊啦啦隊干擾而失誤，啦啦隊隊長梓梓在Instagram還原始末，強調「人身攻擊真的就不需要了。」

梓梓先前受訪曾和隊友說「讓林書豪罰球不進會上新聞」，沒想到林書豪比賽罰球時，場邊啦啦隊翹起臀部狂搖，影片曝光後被網友發文批評，台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓日前發文表示是和同事開玩笑的，罰球當下她站在籃框左邊，身旁的啦啦隊都沒有失控舉動，至於部分隊員的行為，梓梓表示「我已經唸過她們也內部檢討修正了，但希望大家不要太苛刻，她們當下只是想盡力干擾為球隊守住」。

梓梓強調當時受訪不知道隊員動作失當，一開始干擾罰球大家都看得很開心，所以每一隊都跟進，「我們不是完美的，但我一直都很努力做好表演，每次的服裝、編排女孩們的舞碼，要處理的事情真的太多了」，透露初衷是希望進場的球迷看得開心，該改進的都會檢討，女孩們也都在為職籃盡一份心力。

職籃台新夢想家啦啦隊「Formosa Sexy」隊長梓梓（董梓甯）出面道歉。（圖／t40533 Instagram）

梓梓嚴肅表示：「希望大家也可以在打字的時候筆下留情，人身攻擊、批評長相……等真的就不需要了」，未來也會做出更明確的規範給隊員，同時道歉帶來不好的觀感，未來會更加努力。