被譽為「新疆四美」之一的大陸女神佟麗婭（ㄚㄚ），雖然已是1個孩子的媽，但保養得宜的她，仍維持凍齡美貌和苗條身材，近日她曬出衝浪美照，穿著黑色泳褲的她，一雙不科學長腿相當吸睛，讓網友都驚呼「怎麼還和10年前長得一樣」。

佟麗婭今曬出一組衝浪美照，並配文寫下：「二月二，好兆頭」，只見她架式十足站在衝浪板上，穿著黑色泳褲的她，讓纖細蠻腰和一雙白皙美腿都出來見客，年近40歲的她依舊少女感十足，完全看不出歲月痕跡，讓人都驚呼連連。

39歲佟麗婭狀態超好。（圖／取自佟麗婭微博）

佟麗婭看不出已是1個孩子的媽。（圖／取自佟麗婭微博）

「真的是好美啊」、「身材太辣了」、「美的不可方物」、「姐姐狀態也太好了」。首屆「新疆小姐」大賽亞軍出身的佟麗婭，和迪麗熱巴、古力娜扎、麥迪娜被封為「新疆四美」，擁有精緻美貌和前凸後翹完美身材，受到不少粉絲喜愛。

2021年佟麗婭和導演老公陳思誠結束7年婚姻，恢復單身的她，一度捲入再婚高官疑雲，但她隨即發聲否認，現把重心放在演戲上，離婚後她人氣依舊不減，狀態也維持相當好，令外界都稱羨不已。