智原去年第四季合併營收季增0.2％達32.50億元，較前年同期成長22.9％，毛利率季減1.0個百分點達47.6％，較前年同期減少3.8個百分點，營業利益季減8.2％達6.51億元，較前年同期成長9.8％，歸屬母公司稅後純益季減12.4％達5.24億元，較前年同期成長9.5％，每股純益2.11元。

智原去年合併營收130.65億元，較前年成長61.6％，毛利率年減1.8個百分點達48.8％，營業利益29.21億元，較前年成長108.4％，歸屬母公司稅後純益24.55億元，較前年成長112.3％，每股純益9.88元優於預期。

對於今年營運展望，王國雍表示，IP及NRE有把握持續成長，預期營收將會年增二位數百分比，特殊應用晶片（ASIC）量產部分，因為去年客戶庫存備貨積極及基期墊高，晶圓代工廠產能鬆動後，客戶下單意願放緩，預期量產營收將不如去年表現。