法務部長蔡清祥表示，希望更多善心廠商能延續下去，協助更生人。（吳佩蓉攝）

法務部希望更生人未來能順利復歸社會，利用跨域合作、資源共享，延續監獄自主監外作業，而首創由各事業體組成的「更生事業群」，成為更生人的保護傘；今（21日）法務部長蔡清祥至宜蘭見證，其台灣更生保護會與宜聯鋼鐵公司、新寶元鋼鐵公司簽約儀式，蔡表示，希望更多善心廠商能延續下去，協助更生人。

「更生事業群」的構想是由部長蔡清祥提出，分為2個部分，1個為選擇優質企業簽定合作契約，成為「友善廠商更生事業體」，延續自主監外作業，讓更生人離該監所還能有穩定工作；另1個為「自營更生事業體」，由更生保護會出資，並請專業人士共同經營更生自營事業，成為更生人的保護傘。

首站以宜蘭區率先推廣，今邀請宜聯鋼鐵股份有限公司、新寶元鋼鐵股份有限公司、興中紙業股份有限公司及興中環保科技股份有限公司，成為「友善廠商更生事業體」，預計提供40位更生人工作機會，並舉辦簽約儀式，由蔡清祥擔任見證人。

蔡清祥表示，更生夥伴要能成功，就是要能安心就業和獲得家人的支持與關懷，相信重蹈覆徹的機會就會降低；加上現有的自主監外作業，讓受刑人白天到外面工廠工作，晚上再回到監所裡，藉此培養他們的自主管理精神，有了許多成功的例子，遂於今天正式對外公布此構想，期盼更多善心廠商能延續下去，共同協助更生人。