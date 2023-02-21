台中市政府警察局訂「警銀聯阻防詐」協作計畫，長期與金融機構合作，攔阻民眾遭詐騙款項，21日由市長盧秀燕親自於治安會報公開表揚攔阻詐騙有功金融機構行員、超商店員等治安貢獻有功民眾，盼增加市民榮譽感，成為警方強而有力的夥伴。

警方統計，111年全年度共成功阻詐940件、攔阻金額高達新臺幣5億4461萬餘元，相較去年同期，增加攔阻件數計670件，金額4億312萬餘元，顯見警銀聯阻有效發揮功能，及時保障市民的財產。

台中市政府警察局指出，針對反詐騙工作部分，台中市政府警察局加強市府各局處跨部門合作，成立「打詐台中隊」，市府一體提升反詐宣導能量。「識詐」（防詐宣導教育）工作第1期執行成果，台中市榮獲中央評比併列六都「特優」，表現備受肯定。

台中市政府除了在各項媒體平台全力投放反詐騙宣導資訊，因應疫情趨緩，更火力全開強化實體宣導作為，大幅提升民眾參與感。針對易成為假冒公務機構詐騙手法被害人之銀髮族群，

台中市政府警察局與社會局、衛生局（所）、社區發展協會與樂齡學習中心共同辦理長者識詐桌遊活動，去年總計辦理84場，並於活動後調查長者回饋建議及防詐知識吸收情形，客製化提升長者參與體驗，宣導活動不流於形式。

台中市政府警察局表示，111年度台中市每10萬人口刑案發生數，全般刑案、全般竊盜、詐欺犯罪與犯罪指標發生數均為六都最低，整體治安狀況穩定良好。未來持續推動「識詐」宣導、「警銀聯阻」計畫並於治安會報公開表揚有功民眾，透過預防及攔阻防患未然，守住市民財產安全。