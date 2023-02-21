土耳其日前發生芮氏規模7.8強震，死傷無數、老弱婦孺流離失所。國際蘭馨交流協會中華民國總會本著「人肌己肌、人溺己溺」精神，經串聯全台43分會的蘭馨姊妹後，進行「土耳其賑災急難救助」活動募款達655餘萬元，拋磚引玉，協助力土耳其救援及家園重建工作。

「跨國蘭馨情，你我不缺席」，國際蘭馨交流協會中華民國總會21日舉行第25屆第5次理監事曁分會長會議，說明「土耳其賑災急難救助」活動迄今已募集655餘萬元；而所有捐款將用於土耳其災後重建、受創婦女與孩童的心靈重建等急難救助用，將在彙整後全數捐給蘭馨土耳其專區。

國際蘭馨交流協會中華民國總會指出，這次發起的賑災募款，希望能喚起更多人正視、關注國際議題，並一同把關懷付諸行動、發揮一己之力，協助力土耳其救援及重建工作，在冬日裡為傷者與難民提供一個安全、溫暖的避風港；也期望災區人民可以早日重建家園。

國際蘭馨交流協會中華民國總會，為聯合國承認的INGO國際非政府組織婦女服務社團，會員遍布全球120個國家、計3000個分會，會員人數約70000名；土耳其也是國際蘭馨歐洲聯盟的會員國之一，當地有33個分會。蔡鈴蘭表示，台灣總會發起土耳其急難救助活動，短短數天即獲得蘭馨姊妹們的熱烈響應，相當熱血。