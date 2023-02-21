近日政治人物「召妓」話題引發全民熱議，不知是否跟上這波熱議風潮，皮膚科美女醫師林昀萱也聊起業界甘苦談，遇到敏感傳染途徑的患者其實不會多問，她的工作就是負責把病治好，不管對方是「一妓在身」還是「不拘小姐」，患者的解釋只要另一半相信就可以了，不用說服她沒關係。

林昀萱今(21日)在臉書粉專「調皮女醫皮膚專科林昀萱醫師」發文表示：「遇到敏感傳染途徑的患者其實我不會多問，我的工作就是負責把病治好，不管你是積財千萬不如一妓在身，還是做大事不拘小姐，你的解釋只要另一半相信就可以了，不用說服我沒關係～」

另一醫師蘇怡寧留言：「我都微笑表示理解（林：蘇媽媽最溫柔了）」。網友也笑回「給你一個尷尬卻不失禮貌的微笑（林：哈哈我上班戴口罩病人也看不到我的表情）」、「妓術性解釋，也屬合理！細心點的還會妓術性示範！（林：欸欸不用示範給我看）」、「有越描越黑的跡象（林：男生真的很愛解釋）」、「先練習說服醫師，回家再說服另一半（林：不如考慮說服律師？）」、「不拘小姐….嗯我好像懂了」。