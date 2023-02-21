新北市樹林火車站明日將舉行遺失品拍賣會，遺失物包含大理石不沾炒鍋、高爾夫球桿、行動電源、電子書，更有PSP、Switch等遊戲機。（翻攝自樹林火車站臉書）

新北市樹林火車站明日將舉行遺失品拍賣會，遺失物包含大理石不沾炒鍋、高爾夫球桿、行動電源、電子書，更有PSP、Switch等遊戲機，消息公布後，引起地方民眾熱議，有人震驚不沾鍋、快煮壺為何會遺失在火車，更有人好奇商品型號為何。

樹林火車站明日早上9點半舉行拍賣會，拍賣的遺失品項目有7個相機腳架、7個相機攝影、6個羽球拍、14個高爾夫球桿、14個包包（包含香奈兒、PUMA）、23個手錶、21個行動電源、5個電子書、4個電話機、1個電腦智慧鍋、4個快煮壺、1個血壓計、1個血糖機、2台PSP、1台Switch、1輛捷安特兒童腳踏車、1個拼圖、1個吊飾、1個大理石不沾炒鍋、1個絨毯。

據悉，各火車站因遺失物過多，若囤放不下就會報請台鐵局同意，在半個月前公告，舉行遺失品拍賣，樹林火車站上次舉行拍賣會已是2、3年前。

事實上，台鐵2016年曾粗估，遺失物中以帽子、眼鏡、衣物與背包等隨身物品為最多，占總數多達3成5左右，其次則為水壺與保溫瓶，占比約15％，而外界印象較深刻的「雨傘山」反僅位居第3位，比例也超過1成，其他種類則較雜散。

不過，消息一經地方社團「交通樹林」轉載後，仍引起眾多民眾議論，「炒鍋也可以遺失在火車上」、「相機型號不能寫更仔細嗎？」、「炒鍋也可以遺失在火車上」、「快煮壺就算了，4個是怎麼回事」、「居然有香奈兒的包」、「最常見的雨傘竟然沒有」。