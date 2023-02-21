台灣代表團拜會泰國觀光協會(ATTA)。（台中市觀旅局提供）

台中市觀旅局致贈台中在地名產予泰國出境旅遊協會會長。（台中市觀旅局提供）

國際旅遊市場顯著回溫，泰國曼谷國際旅展從16日至19日舉行，交通部觀光局20日於曼谷舉辦觀光推介會，台中市觀光旅遊局前往參與國際觀光盛事，搶攻泰國旅遊市場，現場詢問度高，許多民眾立即下訂機票，規畫台中行程，旅展期間共累積約3400人次到訪台中攤位。

台中市觀旅局長陳美秀表示，此次泰國旅展參展單位為泰國出境旅遊旅行社及泰國以外地區的觀光旅遊公部門，規模龐大，作為市府今年第一場海外旅展，具有重要指標意義，觀旅局也與交通部觀光局合作共同推廣台灣生態旅遊、多元美食及特色文化，並直接與泰國旅行業者交流。

陳美秀指出，此次市府前往曼谷參與國際觀光盛事，也安排拜會泰國當地觀光業者，包括泰國觀光協會、泰國出境旅遊協會、Formosa Journey Land、Quality Express（正好旅運）、Weekend Tour（假日旅行社）等單位，互相了解彼此旅遊市場，盼旅行社後續將觀光資源包裝為旅遊產品，將台中推向泰國海外旅遊市場。

台中市觀旅局與台中市產業故事館發展協會聯手推廣台中觀光，搶攻泰國旅遊市場。此次旅展到訪台中攤位中更有以前曾於台中大學念書，或是父親曾於台中行醫，以及曾於台灣高鐵建設時期擔任工程師等人，皆非常想念夜市小吃，隨疫情解封已訂購機票，將化身為台泰觀光代言人，率領親友走訪台中。

觀旅局說明，「夜市」向來是交通部觀光局來台旅客消費及動向調查中前十大旅遊景點，前年有超過11％的外國遊客曾到訪台中逢甲夜市或一中夜市；此次旅展為推廣夜市文化，特別以「逢甲夜市」為背板，搭配特色小吃，如雞排、大腸包小腸、珍珠奶茶、章魚燒、蛋餅，力薦泰國旅客到訪台中，體驗全台最夯的夜市生活！

觀旅局提到，疫情前台中已於國際旅遊舞台嶄露頭角，2017年入選「全球百大旅遊目的地城市」、2019年被KLOOK評選為「2020年全球前十即將爆紅的旅遊目的地」、2021年被Booking.com評選為「全球八大新興旅遊目的地」；台中擁有豐富的旅遊資源，加上過去兩年的蓄積，觀光產業充分具備國際市場接待能力，市府也已逐步整備國際行銷計畫，將快速因應市場需求、滾動式調整，盼再創國際觀光高峰。