首選必買第1名為「油條蝦捲」，純手作現打花枝蝦仁漿，酥脆的油條裡塞入滿滿的餡料，揉合傳統創造新鮮口感，可透過油炸或氣炸鍋料理。（柯宗緯翻攝）

讓粉絲顧客手刀必搶商品還有黑輪系列，包括原味旗魚黑輪、包蛋旗魚黑輪、花枝黑輪和蝦仁黑輪。（柯宗緯翻攝）

讓粉絲顧客手刀必搶商品還有黑輪系列，包括原味旗魚黑輪、包蛋旗魚黑輪、花枝黑輪和蝦仁黑輪。（柯宗緯翻攝）

高雄人氣美食竟讓婆婆媽媽「氣炸了」！位於茄萣興達港觀光漁市的「陳記姑嫂魚丸」業者笑說，其實是順應消費者烹煮習慣改變，推出黑輪系列、油條蝦捲等料理，方便消費者在家使用氣炸鍋、氣炸烤箱，就可以輕鬆搞定出好菜。

高雄茄萣興達漁港觀光市場一直是消費者心中的美食熱點，其中「陳記姑嫂魚丸」是必買夯店之一。業者表示，透過氣炸鍋只需要短短幾分鐘，就可以做出外酥Q彈的黑輪、鮮嫩多汁有嚼勁的花枝排，還有外酥脆、內柔嫩的油條蝦捲。

業者提到，首選必買第1名為「油條蝦捲」，純手作現打花枝蝦仁漿，酥脆的油條裡塞入滿滿的餡料，揉合傳統創造新鮮口感，可透過油炸或氣炸鍋料理，顛覆傳統創意新口味的油條蝦捲，口感軟Q有嚼勁，氣炸鍋可讓老饕吃到少油好吃的料理，不用任何技巧零廚藝也能輕鬆上桌。

讓粉絲顧客手刀必搶商品還有黑輪系列，包括原味旗魚黑輪、包蛋旗魚黑輪、花枝黑輪和蝦仁黑輪，讓饕客們愛不釋手的原因是，在忙碌之餘只要舖上烘焙紙直接放入以上商品就能在短短幾分鐘，完成好吃少油的嚐鮮美食輕鬆上菜。

業者貼心提醒，料理方式無須解凍直接可油煎或酥炸至表面呈現金黃色即可，氣炸鍋以180度7分鐘，原味吃或撒點胡椒鹽就非常好吃，若要口感層次豐富一點，可沾醬也可紅燒、椒鹽、糖醋或搭配酸甜泰醬特別唰嘴等多樣化料理。