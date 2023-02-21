歐盟正圍繞在由核能和再生能源生產出來的氫氣爭議不休，德國財政部長林德納（Christian Lindner）在接受美國媒體採訪時表示，德國需要「各種顏色」的氫氣，言下之意就是透過核能和天然氣所產生的電力來製備的氫氣也是氫氣，對於能源轉型很重要，不能禁止。

據《路透社》（Reuters）21報導，在歐盟國家討論氫氣在經濟「去碳化 」和降低對石化燃料進口的依賴性和潛在作用時，他們正在努力就如何製備氫氣達成共識。

有關於製倍氫氣的來源，是使用風力發電和太陽能等可再生能源所製造的氫氣，還是允許利用核能製造的低碳氫氣的爭論，已經拖延了關於歐盟新的可再生能源目標的談判，並威脅到一條價值數十億歐元的氫氣供給問題。

林德納說：「使用天然氣能源生產的「藍氫」和用核能生產的「紅氫」，可以為建立能源過渡階段的氫經濟做出非常重要的貢獻。他認為，長遠來看來自可再生能源製備的氫氣是可取的，但短期來看，歐盟還是需要建立一個市場架構，才能確保合理的價格，和可靠的供應。他的意思就是歐盟不應該禁掉紅氫跟藍氫。

這個問題不僅在整個歐洲存在分歧，而且在德國國內也是如此，儘管一些政治家說現在德國不能再依賴為其經濟提供了幾十年動力的俄羅斯天然氣，但德國人的反核聲浪仍然很大。

在歐盟的談判中，十分依賴核能發電的法國正在領導一場運動，以鼓催大家透過核能來減少對於二氧化碳排放。而德國和西班牙表示，全力擁核能這有可能會打擊到大規模擴大綠能投資的努力。