近年來物價不斷提高，許多餐飲業者迫於成本紛紛發出「漲聲」。繼去年連鎖速食業者肯德基、麥當勞雙漲後，美式炸雞店《胖老爹》也宣布本周六（2/25）全台門市將一致調整菜單價格，雞排、雞翅、雞腿、薯條皆調高5至30元不等，但未來不排除有降價的可能。

胖老爹美式炸雞-桃園大溪民權東路6號店昨（20）日在臉書粉專發文表示，「其實從年前雞肉漲到我們有苦難言，各項成本也是漲漲漲」，而總公司將從今年2月25日調整價格，讓該粉專不禁呼籲消費者，趁著變貴前趕緊吃大吃一波。

《胖老爹》全台門市將於2/25調漲，想吃炸雞要多付5至30元不等。（圖／翻攝自胖老爹美式炸雞）

對比粉專的新舊價目表即可發現，1～4號餐皆調升10元；紐澳良雞排及無骨腿排套餐調漲15元；至於5號全家餐、6號全家特餐、全腿餐、全快餐、混搭餐等，則是漲價30元；另外，單點的無骨雞腿排、紐澳良雞腿排也都上漲10元，雞翅、雞腿、大腿塊都漲5元，而民眾常吃的波霸脆薯大份，也從55元變成60元。

根據《三立新聞網》報導指出，胖老爹無奈表示，這次的調漲菜單為「全台統一價」，因從去年起雞肉、雞蛋皆漲，「漲到現在已無法控管了，所以我們先暫時調漲」，若往後雞肉價格回穩，也可能會研擬調降價格。