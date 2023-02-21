俄烏戰爭開打即將屆滿一週年，美國國務卿布林肯近日表示，中國「知道」如果向俄羅斯提供致命性支援將面臨的後果。不過，他拒絕說明中方漠視警告，美方將施加什麼「後果」。中國外交部發言人汪文斌今天（21日）在例行記者會中反嗆，中國從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。

汪文斌指責，美方是烏克蘭戰場的最大武器提供者，昨天美方還宣佈再向烏克蘭提供5億美元的軍事援助，美方現在卻不斷散布中方提供武器的虛假信息，居心何在？美方口口聲聲要維護和平，實際上卻大發戰爭財。美國的軍工企業從烏克蘭戰場賺得盆滿鉢滿，良心何在？美方曾在阿富汗推行「要戰鬥到最後一個阿富汗人」的政策，難道今天還要讓烏克蘭戰鬥到最後一個烏克蘭人嗎？事實早已撕下了美國和平捍衛者的假面具，暴露了其唯恐天下不亂的真面目。

汪文斌強調，中俄全面戰略協作夥伴關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，是兩個獨立國家主權範圍之內的事情。中國從不接受美國對中俄關係指手畫腳，甚至脅迫施壓。美方應當切實反思自身所作所為，停止再做拱火澆油、趁火打劫、趁機牟利的事情，和中方一樣，真正致力於勸和促談。