台中市政府交通局統整228連假相關交通疏運資訊，提供給民眾參考。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

今年228連續假期從2月25日放假至28日，估計會有返鄉及出遊車流，台中市交通局長葉昭甫表示，由春節期間高快速公路交通狀況觀察，經台74走國4往北的行車時間比走國1約可節省5至10分鐘，建議市民北上出遊改走國4，避走車潮容易壅塞的豐原及大雅交流道，也鼓勵民眾多搭乘公共運輸安心旅遊，減少陷入車陣的困擾。

交通局表示，228連假疏運期間（02月24日到3月1日）高鐵目前規畫加開183班次列車，總計6天提供1039班次列車，台鐵則規畫全線加開各級列車共112班次，國道客運業者也將視情形加開班次。

交通局指出，國道2月25日至28日通行費將採單一費率，每日0至5時雙向暫停收費，國道中部路段交通部高速公路局將彈性增加開放國道1號（豐原至台中路段）路肩行駛時段，預計2月25日至28日7時至24時開放豐原-大雅（168K＋300到173K＋750）南下及大雅-台中（174K＋740到178K＋150）南下路肩，另外，大雅交流道匝道（台中方向）北上維持例行性開放，大雅-豐原（北向）路肩則因大雅系統交流道工程無開放路肩。

市府也與高公局透過區域協控機制，將視國道主線與地方道路車流狀況，機動調整路口號誌時制，以提升交流道周邊道路行車效率，228連假國道中部路段詳細疏運措施，民眾可上交通部高速公路局網頁 查詢。

葉昭甫補充，為鼓勵民眾搭乘公共運輸，市府配合交通部公路總局實施「112年二二八連續假期公共運輸優惠措施」，2月24日0時至2月28日24時期間，民眾搭乘國道客運、台鐵及高鐵於10小時內轉乘台中市區公車享有基本里程免費，持電子票證搭乘台中市台灣好行路線11路半價優惠。