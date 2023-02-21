風靡全球、榮獲六項東尼獎的百老匯音樂劇《芝加哥》於2003年改編成電影版，淋漓盡致地將1920年代爵士搬上大銀幕，大獲好評，不僅全球票房破三億美金，更榮獲奧斯卡六項大獎，寫下歌舞電影歷史，20年後，又將有電影交響音樂會版本，4月全球首演在台灣。

電影《芝加哥》是自音樂劇改編的美國歌舞喜劇電影，由好萊塢巨星凱瑟琳麗塔瓊斯、芮妮齊薇格及李察吉爾主演。羅伯馬歇爾執導，比爾坎登編劇，並由電影配樂大師丹尼葉夫曼作曲。葉夫曼保留原音樂劇中約翰坎德寫的畫龍點睛的經典歌曲，創作穿針引線的全片配樂。

全劇探索爵士時代期間在芝加哥的名流、醜聞和貪污腐敗故事，動人心弦的歌曲盡情展現、盛大的音樂歌舞場景在現實和幻覺間切換，電影上映後受到觀眾及影評盛讚，更獲得包含最佳影片、最佳女配角獎、最佳剪輯、最佳美術指導、最佳服裝設計、最佳混音等六項奧斯卡獎，這也是自1968年《孤雛淚》獲得此獎項後，睽違30年再度由歌舞片拿下最佳影片獎，重返好萊塢榮光。

電影交響音樂會的版本，特邀好萊塢樂手、交響樂團現場演出〈All That Jazz〉、〈Cell Block Tango〉與〈Razzle Dazzle〉等約20首金曲，首演編曲、製作顧問與指揮為約翰畢爾，爵士鋼琴由羅伯特泰斯擔任演奏，鼓手為克里斯汀尤曼，還有長榮交響樂團，搭配音樂廳大螢幕全片播放，帶領觀眾親臨縱情繁華的爵士年代。演出將於4月3日、4日在台北國家音樂廳登場。