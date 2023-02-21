一名網友日前在路邊發現一輛白車遭塗上粉紅色的漆，左車身被寫上「生日快樂」，後照鏡、輪胎和引擎蓋也都塗上粉紅色，原PO笑說「好想知道車主生日快不快樂…」，其他網友說「根本生日快逃」、「馬上絕交吧」、「有理由包膜了」，而車主的朋友也現身留言澄清了。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，一輛白色轎車的車身板金被塗上粉紅色噴漆寫著「生日快樂」，大大的4字幾乎占滿左側車身，後照鏡、輪胎和引擎蓋也被塗上粉紅色，車頭還疑似模仿貓咪鬍鬚畫上3條線，原PO發文說「好想知道車主生日快不快樂…」。

一名網友日前在路邊發現一輛白車遭塗上粉紅色的漆，左車身有大大的「生日快樂」，後照鏡、輪胎和引擎蓋也都塗上粉紅色。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「馬上絕交吧」、「這種玩笑，就算再熟的朋友也不要開，做人要有素質一點，別以為跟對方很熟」、「夭壽，我怎麼敢讓朋友知道我今天生日」、「有理由包膜了」、「至少噴好看一點」、「根本生日快逃」、「誰這樣噴我車，我就噴他身上！反正都擦得掉」。

後來一名疑似車主的朋友在留言處現身「謝謝各位批評指教，我們與車主是十幾年好友才敢這樣」並強調是水性的漆，用抹布或手擦過就會清除，後來也把車主的車子全部整理乾淨，「對了！我們現在還是朋友，一起祝他生日快樂」。