國立高雄大學21日下午對校內師生舉行與國立中山大學合校的說明會，校長陳月端（前中）說明合校事宜應注意事項。（林瑞益攝）

國立高雄大學21日下午對校內師生舉行與國立中山大學合校的說明會，對於兩校合校的利基與發展性等問題，高雄大學校長陳月端對此都沒有正面回應，僅表示感謝媒體對此的關心，將由兩校取得共識後，再對外說明。

日前有人將中山大學發給高雄大學的公函貼在Dcard上，引起民眾議論。陳月端也發出一封公開信，對師生說明合校的事宜，因為對校名談不攏，所以沒有下文。許多師生今天下午到場聆聽說明會。

關於教育部是否關心兩校合校，陳月端在接受媒體訪問時說，會與中山大學取得共識後，再對外發布。至於下次的校務會議，還沒決定日期。對於為何選擇中山大學合校，以及高雄大學的優勢在法學院，中山大學是看到這點才要與高雄大學合校嗎？陳月端對這些也都沒有回應。

說明會中，陳月端向教職員工生說明，依國立大學合併推動辦法第11條，合併後存續學校或新設學校，應履行條件包含合併後無條件納編原有教職員，其法定待遇及福利均依現行規定予以保障。教職員異動及調整，應優先考慮其專長及意願。合併後學生住宿需求及院系所改名等相關事項，應維護學生權益。