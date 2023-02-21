在航空母艦戰力快速擴張之際，中共海軍為擴大艦載機飛行員隊伍，首次面對大陸的大學應屆畢業生公開召募艦載機飛行學員，同時也首次公開召募女性艦載機飛行學員。選拔條件除未婚之外，還有年齡、身高、視力等條件，入選者在經過入伍訓之後進行3至4年航空理論學習與飛行訓練。

在中共航空母艦戰力快速擴張之際，中共海軍首次面對大陸的大學應屆畢業生公開召募艦載機飛行學員。圖為在陸地演練起降的共軍殲-15艦載機。（圖／新華社）

據《央廣網》報導，報名學歷條件限制在普通高等院校理工學位畢業生，年齡不超過25歲，政治條件必須「熱愛黨、熱愛祖國、熱愛人民、熱愛社會主義」，家庭成員「政治歷史清白」，現實表現良好，未受刑事處罰，無嚴重違紀違法問題。

個人體格條件是身高165~185公分之間，體型勻稱。男性體重52公斤以上，女性體重48公斤以上，雙眼裸眼遠視力不低於0.8，其他條件與大學畢業生參軍條件相同。在報名入選後經過5個階段篩選，進行3~4年航空理論學習和飛行訓練。結業後成為海軍飛行員的，享受相應的工資待遇福利。

中共海軍公開召募大學理工科畢業生加入海軍艦載機飛行員隊伍，並首次召募女性艦載機飛行員。（圖／新華社）

報導說，受訓地點是海軍航空大學，它是中共海軍最早的學歷教育院校之一，是中共全軍唯一擁有海灣、海軍唯一擁有機場的院校，被譽為「海空驕子的搖籃」，位於山東省煙台市風景勝地濱海地段，是共軍「十三五」重點建設院校。