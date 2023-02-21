交通部民用航空局今日舉辦「112年民航產業法遵及企業誠信論壇」，邀集產、官、學研各界代表，透過公私部門對話，倡議企業建構誠信治理機制，以厚植民航產業競爭力，提升國家整體經濟效益。

民航局長林國顯表示，民航產業夥伴在疫情期間的堅持與努力，共同在第一線為國家與民眾把關，也指出民航產業肩負國內與國際間「人」與「貨」往來運送之責，而「飛安零容忍」是飛航管理最重要，也是最基本要求，最重要關鍵就是企業能落實法令遵循。

林國顯強調，當企業能自我落實後，不僅能減少外部機關監理所需付出的能量與成本，也能建立企業誠信的形象，提升競爭力。因此，期許既有傳統民航產業，及未來重點發展的無人機產業廠商，都一定要重視法遵與企業誠信的落實，為將來打國際盃奠定良好基礎。

法務部廉政署副署長馮成說，國際透明組織最新公布我國2022年清廉印象指數（CPI），在180個國家及地區排名第25名、分數68分，不論是在排名及分數，均維持我國去年所創下最佳成績，顯見我國廉政建設穩健推展，清廉執政再次獲得國際肯定。

論壇由中央廉政委員、陽明交通大學教授林志潔就「企業誠信、企業人權與法令遵循」發表專題演講，連續5年榮獲臺灣及亞洲地區最佳幸福職場的臺灣DHL總監周鄭義、經理劉美伶則分享該公司「如何實踐企業誠信、合法合規之企業文化」經驗。

論壇最後，則由民航局副局長方志文主持綜合座談，由林志潔、周鄭義與交通部航政司長何淑萍針對「民航產業落實法遵及企業誠信現況與未來展望」等議題與現場來賓進行交流與研討。

民航局表示，廉能治理為交通產業之底蘊，亦為驅動企業永續發展的穩定力量，民航局局將持續透過公私協力，共同推廣誠信經營的核心理念，提升民航產業之國家競爭力與發展。