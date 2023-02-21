日本放送協會（NHK）21日宣佈一名男主播涉嫌跟蹤女同事，在半夜闖入對方家中，遭到警方逮捕。日本警方表示目前正在調查詳細狀況，釐清兩人的關係。

據日本媒體《日刊體育》（日刊スポーツ）21日報導，《NHK》札幌放送局的47歲體育新聞主播船岡久嗣，涉嫌於17日（五）深夜，闖入一名20多歲女主播位在東京的家中。搜查人員指出，船岡跟蹤被害女性後，在女性返家正要關上門時，強行把門打開並闖入家中後遭到警方逮捕。

《NHK》札幌放送局表示：「職員被逮捕是遺憾的。都確認事實關係，嚴格處理」

船岡久嗣在99年加入札幌放送局，現在主要負責體育節目等。他過去曾自己的推特（Twitter）上表示：「興趣是看體育比賽，特技是實況轉播。迄今為止東京奧運會開幕式實況、南韓平昌奧運會、北京奧運會花樣滑冰實況、溫布頓登網球錦標賽實況等」的自我介紹。事件前一天的16日更新的推特上說「札幌雪節，雪像拆解的樣子」，「雖然很脆弱，但期待明年的期待！」 等等地貼文。

他在《NHK》札幌放送局官方網站中的自介中寫道：「我想炫耀一下的事情，到目前為止，兩個兒子應該很尊敬父親...」等，但現已被刪除了。