印度是人口大國，德里、孟買等大城街道塞車乃家常便飯，許多人靠摩托車在龜速車陣間穿梭趕路，車資親民，叫車平台生意興隆，市場規模估逾5000萬美元。首都德里市府昨突然以違反法令為由針對計程機車下達禁令，違者開罰，不僅消費者大為錯愕，眾多以自家機車接單載客的騎士也頓失外快來源、生計頓成問題。

綜合英國廣播公司、《今日印度》報導，印度首都德里交通局20日公告，Uber、Ola、Rapido等叫車平台業者的計程機車業務違反運輸法規，勒令停止提供服務，即刻生效。

德里市交通局說明，透過叫車平台提供載客服務的摩托車車牌均屬非運輸（私家用）牌號，這類交通工具提供純商用載客已違反1988年實施的《機動車法》（Motor Vehicle Act）；上述平台騎士若在德里接單載客，初犯開罰印度盧比5000元（約新台幣1838元），累犯罰金印度盧比1萬元外帶牢飯伺候；騎士牌照吊銷3年起跳。

平台業者的罰金更重，違規提供計程機車叫車服務，依《機動車法》可罰處印度盧比10萬元。三家業者對此新令尚無置評。

這並非印度當局首度拿計程機車業者開刀。今年一月，全國人口第二多的馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）拒向Rapido平台的計程機車核發牌照，因為相關牌照、安全與費率結構無法可管。首府孟買高等法院以未具有效執照為由要求Rapido平台關閉計程機車叫車業務。

德里每天有好幾百萬人叫用計程機車的，這些代步需求也製造了大量工作機會。《印度快報》報導，不少計程機車騎士大嘆，少了這項收入，生計將難以維持。

計程機車在印度也並非人人歡迎。泰倫加納邦（Telangana）有個代表臨時工的工會去年致函邦府，要求當局整治以私家摩托車接單收費載客的行為。

美國聯合市場研究公司Allied Market Research去年報告指，印度的計程機車市值達到5050萬美元（約新台幣15.37億元），2030年可望增至15億美元（將近新台幣457億元），不過，相關法律問題與大眾運輸業者抵制等因素，也對計程機車市場的成長造成限制。