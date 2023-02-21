42歲香港女子天團「Twins」成員鍾欣潼(阿嬌)，2021年一度暴肥到脖子都看不見，令粉絲非常震驚，好在，阿嬌去年錄製《乘風破浪的姐姐》第三季積極瘦身，甩掉13公斤，回復苗條身形，不過，阿嬌日前上傳的出遊照，疑似濾鏡的柔焦效果開得太強，五官甚至不太清楚，讓粉絲差點認不出是本人。

在阿嬌近來上傳的出遊美照中，可見一道道美味佳餚，還可見她跨界當起網美，在一系列打卡景點擺Pose拍照留念，綁著包包頭的她露齒燦笑，看起來心情非常愉快，阿嬌以文字表達好心情：「旅行是yummy的，終於集齊18宮格」，並在Hashtag寫道：「＃愛呀2023」，顯見對新的一年充滿期許。

阿嬌難得出門旅遊，分享各種美食佳餚的照片。(圖/阿嬌 微博)

阿嬌疑似因美肌開太大，讓五官糊到認不出是本人。(圖/阿嬌 微博)

話雖如此，許多網友發現阿嬌分享的照片中，皮膚都被濾鏡磨到快不見了，紛紛吐槽：「美女，求求妳關掉濾鏡，真的求求了」、「原圖明明更好看啊，開個濾鏡都糊了自己立體的五官了」、「放棄那些奇奇怪怪的效果好不好」、「差點認不出是阿嬌了」。

阿嬌即使成功瘦身，仍令粉絲擔憂健康狀況。(圖/微博)

事實上，阿嬌2022年錄完《乘風破浪的姊姊》第三季後，曾放上和昔日隊友阿Sa玩交換禮物的影片，可見穿著花紋背心的她，下顎線明顯，確實瘦了不少，不過，胸前卻驚見「根根分明」的肋骨，畫面有些嚇人，讓粉絲們叮嚀健身要量力而為，以免危及身體健康。