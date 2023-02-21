混血超模歐爸丹尼爾海尼飾演FBI探員。（索尼影業提供）

《人肉搜索2：失蹤搜救》最新預告。（索尼影業提供）

燒腦懸疑神片《人肉搜索》原班人馬打造的Z世代全新續作《人肉搜索2：失蹤搜救》，日前於北美上映，讓人猜不中結局的複雜劇情以及超神速剪接風格也讓口碑持續在網路上延燒，至今知名電影評論網站爛番茄上仍維持86％的新鮮度，觀眾分數更達到89％的極高評價。

紐約時報影評提到，電影精準地反映現代年輕人在網路世界注意力縮短的趨勢，造就如抖音等短影音社群平台的盛行，並且運用這些新科技來達到鄉民口中的「鍵盤辦案」，這是一部真正屬於網路世代的電影。

為了使電影更貼近現代的網路使用習慣，製作團隊融入FaceTime、抖音、約會軟體與代買服務等時下最流行的應用程式，多元化的推理技巧讓觀眾拍案叫絕，燒腦程度也挑戰大家的影像記憶力。在電影中飾演女主角瓊恩的女星絲托姆雷德也表示：「我一開始讀劇本的時候就被吸引住了，當我以為我知道兇手是誰的時候，卻完全不是我想的那回事，而且我當時一直在心中吶喊，這到底要怎麼拍啊？」

以《犯罪心理》系列影集走紅的韓裔混血男星丹尼爾海尼，對於精彩的劇本補充道：「這真的是一個很燒腦的故事，而且全部運用社群軟體在電腦螢幕上呈現，太不可思議了，劇組能完成這部電影真的是一個里程碑。」曾經來過台灣擔任時尚雜誌GQ封面人物的丹尼爾，這次在電影中飾演FBI探員協助瓊恩搜尋媽媽，在規模更大、更複雜的跨國救援中扮演關鍵的角色。

電影看似一切順利的拍攝過程，其實遇到一個眾人意想不到的災難。導演尼克強森與編劇阿尼許夏干提在訪談中提到，某次兩人走進剪接室時，看到大家臉上崩潰的表情，以為是電影檔案被刪除了，原來是蘋果公司大更新iOS系統，看似與電影毫不相關的新聞，卻大大影響拍攝完的成品。「我們必須重新設計字體、Facetime的比例、應用程式打開收起的動畫、還有演員的視線，為了改這些花了我們很多時間，真的很痛苦。」

對網路世界的呈現，編劇阿尼許強調：「其實這個故事是極有可能發生在你我的身邊，我們生活的世界到處存在著監視器，如果你夠聰明，就可以運用這些資源來達到目的。瓊恩就像時下年輕人，隨時隨地使用手機、多頻超快速切換app、抽絲剝繭搜尋線索，在電影院大銀幕上看這部電影，就能充分感受到時下網路世代的真實生活。」《人肉搜索2：失蹤搜救》將於2月24日全台正式上映。